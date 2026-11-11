У Лаосі затримали 16 японців у справі про шахрайські схеми — The Japan Times

За даними місцевих медіа, у В’єнтьяні, столиці Лаосу, правоохоронці затримали 16 громадян Японії, яких підозрюють у причетності до шахрайських схем. Про це з посиланням на місцеві медіа повідомляє The Japan Times.

Обшук у В’єнтьяні

Місцеві ЗМІ повідомили, що минулого тижня слідчі обшукали орендований будинок у В’єнтьяні. За їхніми даними, будинок вважали базою, яку використовувала злочинна організація.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 55 мобільних телефонів і чотири планшети. Посольство Японії в Лаосі заявило, що перевіряє факти щодо цього випадку.

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Переміщення шахрайських груп

В останні роки угруповання, пов’язані зі шахрайськими схемами, переміщують діяльність із Камбоджі до сусідніх країн. Це відбувається після посилення заходів камбоджійської влади проти таких груп.

Цього року в Лаосі японських громадян уже затримували під час серії рейдів за підозрою в причетності до подібних схем.

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