У Лас-Вегасі знайшли мертвим адвоката у справі про вбивство Тупака Шакура — Jerusalem Post

У Лас-Вегасі, США, у своєму будинку знайшли мертвим 55-річного адвоката Майкла Санфта, який представляв Дуейна «Кеффе Ді» Девіса у справі про вбивство репера Тупака Шакура. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Поліція не вважає смерть підозрілою

Санфта знайшли мертвим у п’ятницю. Поліція Лас-Вегаса заявила, що смерть адвоката не вважають підозрілою, однак причину та обставини смерті наразі не встановили. Інших подробиць правоохоронці одразу не повідомили.

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Справа про загибель Тупака Шакура

Смерть Санфта сталася за кілька тижнів після того, як його клієнта визнали винним в організації вбивства Тупака Шакура та засудили до ув’язнення на строк від 40 років до довічного. Девіс заявив, що оскаржуватиме вирок.

Шакура застрелили 1996 року, коли він перебував на пасажирському сидінні позашляховика, яким керував керівник його звукозаписної компанії Маріон «Сьюдж» Найт. Девіса заарештували у 2023 році. Присяжні дійшли висновку, що він організував убивство, прагнучи помститися за побиття свого племінника Шакуром та людьми з оточення репера в казино MGM Grand у Лас-Вегасі 7 вересня 1996 року.

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