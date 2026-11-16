У Латвії дві партії домовилися формувати уряд — LSM English

У Латвії партії «Об’єднаний список» і «Національне об’єднання» домовилися про співпрацю у формуванні нового уряду. Про це повідомляє LSM English з посиланням на Латвійське телебачення.

Мінімальна більшість у Сеймі

Прем’єр-міністр Андріс Кулбергс, якому президент доручив сформувати новий уряд, заявив, що дві політичні сили погодили співпрацю. Разом вони мають 51 місце в латвійському Сеймі, що забезпечує мінімальну парламентську більшість.

Переговори щодо запланованої роботи уряду та умов співпраці тривають. Сторони мають підготувати документи про співпрацю для підписання.

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Кандидати до уряду

Лідер партії «Латвія на першому місці» Айнарс Шлесерс, парламентська фракція якої налічує 17 депутатів, раніше також пообіцяв підтримати такий уряд.

«Національному об’єднанню» запропонували у понеділок висунути кандидатів на три міністерські посади у сферах внутрішніх справ, соціального забезпечення та культури. Кулбергс також попросив міністра оборони Райвіса Мелніса зберегти посаду в наступному уряді. Прем’єр заявив, що визначальними під час добору кандидатів будуть їхній професіоналізм і відповідність посадовим обов’язкам.

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