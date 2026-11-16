У Латвії кількість посилок із-за кордону впала на 27% — LSM English

У Латвії кількість міжнародних посилок, що надійшли з-за кордону, у третьому кварталі 2026 року скоротилася до 3,8 млн одиниць. Це на 27,2% менше, ніж у другому кварталі, коли було зафіксовано 5,2 млн таких відправлень, повідомляє LSM English.

Мито на недорогі відправлення

Латвійська Комісія з регулювання суспільних послуг вважає запровадження нового мита одним із можливих чинників зниження кількості посилок. Із 1 липня для товарів низької вартості з третіх країн діє фіксоване мито у 3 євро за одиницю товару, яке в матеріалі неофіційно називають «податком Temu».

ЄС скасував попереднє звільнення від мита для відправлень вартістю до 150 євро. Новий збір стосується товарів, придбаних поза межами ЄС, зокрема в Китаї, США, Великій Британії, Норвегії та Швейцарії. Директор департаменту електронних комунікацій і поштових послуг комісії Іварс Тауніньш зазначив, що додаткові витрати на невеликі покупки в закордонних онлайн-магазинах можуть змінювати споживчі звички та знижувати попит на такі доставки.

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Внутрішні доставки зростають

Водночас обсяг посилок усередині Латвії зріс на 17,3% — із 3,9 млн у другому кварталі до 4,6 млн у третьому. Кількість міжнародних відправлень із Латвії досягла 2,3 млн, що на 5,5% більше в квартальному вимірі.

Загалом 43% усіх посилок було надіслано в межах країни, а 57% становили міжнародні відправлення. Найбільшу частку внутрішніх доставок — 44% — забезпечила Omniva, тоді як 25% посилок із-за кордону опрацювала DPD Latvija. Через поштомати одержувачі отримали 5,3 млн посилок, або 62% від загальної кількості. У країні працюють 1918 поштоматів шести операторів — на 25 більше, ніж у попередньому кварталі.

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