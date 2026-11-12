У Латвії коаліцію можуть узгодити до суботи — Baltic News Network (BNN)

У Латвії склад нової правлячої коаліції може стати зрозумілим до суботи, а кандидатів на міністерські посади можуть назвати цього тижня або не пізніше понеділка. Про це заявив спікер Сейму Едвардс Смілтенс із партії «Об’єднаний список», повідомляє Baltic News Network.

Переговори про склад уряду

За словами Смілтенса, кандидат на посаду прем’єр-міністра Андріс Кулбергс має визначити склад коаліції вже цього тижня. Переговори тривають, зокрема дистанційно: напередодні учасники провели чергову телефонну розмову пізно ввечері.

Смілтенс відкинув закиди щодо повільного формування уряду, зазначивши, що від висунення Кулбергса минув приблизно тиждень. Він також наголосив, що процес необхідно поєднувати з обов’язками чинного прем’єр-міністра, зокрема представленням інтересів Латвії на міжнародних зустрічах.

Кулбергс раніше висловив сподівання, що домовленості про партнерів по коаліції та модель співпраці буде досягнуто цього тижня. Водночас він зазначив, що до офіційного оголошення партії мають узгодити всі питання та підготувати документи для підписання.

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Діалог із Національним об’єднанням

Найактивніше «Об’єднаний список» веде переговори з Національним об’єднанням. Під час другого раунду перемовин Кулбергс провів із представниками цієї політичної сили найдовшу зустріч і позитивно оцінив їхню підготовку. Лідерка Національного об’єднання Ілзе Індріксоне заявила, що обидві сили мають спільне довгострокове бачення.

Латвійське телебачення повідомляло, що на той момент «Об’єднаний список» активно спілкувався лише з Національним об’єднанням, тоді як «Нова єдність» і «Прогресивні» не отримали запрошення до наступного раунду консультацій. Сторони також обговорюють механізми, які не дозволили б Національному об’єднанню бути переголосованим із принципових питань за підтримки опозиції.

Робота Сейму

Смілтенс хоче, щоб наступного тижня Сейм почав працювати на повну потужність. Для цього необхідно сформувати парламентські комітети та обрати їхнє керівництво. Він пропонує узгодити цей процес із формуванням уряду, аби головам комітетів не довелося невдовзі залишати посади через призначення міністрами.

«Об’єднаний список», за словами спікера, має отримати головування в Бюджетному комітеті. Також він назвав можливим пріоритетом Комітет з економічних справ і наголосив на важливості питань оборони. Остаточної домовленості про розподіл керівних посад у комітетах поки немає.

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