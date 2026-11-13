У Латвії підтримали підвищення тарифів на регіональний транспорт на 10% — LSM English

У Латвії Рада громадського транспорту у п’ятницю підтримала підвищення тарифів на регіональні автобусні та залізничні маршрути в середньому на 10% у 2027 році. Зміни мають набути чинності не пізніше ніж 15 лютого 2027 року, повідомляє LSM English.

Нові ціни на окремих маршрутах

За даними Управління автомобільного транспорту Латвії, квиток на поїзд Рига—Кокнесе подорожчає з 4,6 до 5,1 євро, Рига—Плявіняс — з 5,2 до 5,8 євро, а Рига—Крустпілс — з 5,7 до 6,3 євро. Проїзд маршрутом Рига—Даугавпілс зросте з 8,9 до 9,8 євро, а до Індри — з 11,7 до 12,9 євро.

На регіональних автобусних лініях квиток із Риги до Салдуса планують підвищити з 6,2 до 7 євро, до Скрунди — з 7,6 до 8,5 євро, а до Лієпаї — з 10,6 до 11,9 євро. Мінімальна вартість проїзду в Ризі має зрости з 1,5 до 1,7 євро, в інших містах — з 1,2 до 1,3 євро, а на інших зупинках — з 0,9 до 1 євро.

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Очікувані надходження

Керівник департаменту громадського транспорту Управління автомобільного транспорту Томас Бейкуліс заявив, що підвищення тарифів може забезпечити приблизно 3,2 млн євро додаткових надходжень від продажу квитків на рік за умови незмінності мережі регіональних маршрутів.

На фінансування регіонального громадського транспорту у державному бюджеті Латвії на 2027 рік передбачено 93,78 млн євро. Міністерство транспорту країни підрахувало, що в разі нестачі коштів і відсутності додаткового бюджетного фінансування може виникнути потреба закрити близько 794 автобусних маршрутів, а кількість поїздок пасажирів скоротиться більш ніж на 3 млн на рік. Також чинний «квиток на багаж» планують перейменувати на «квиток на багаж або тварину».

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