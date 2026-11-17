У Латвії призначений прем’єр-міністр Андріс Кулбергс, який представляє «Об’єднаний список», представив склад нового уряду та його пріоритети. До коаліції мають увійти «Об’єднаний список» і Національне об’єднання, які разом мають 51 мандат у Сеймі. Як повідомляє Baltic News Network, політик також запропонував призначити на низку ключових посад позапартійних експертів.

Позапартійні кандидати

Головного економіста Citadele Bank Карліса Пургайліса висунули на посаду міністра фінансів. Міністерство охорони здоров’я може очолити член правління Amber Beverage Group Нормундс Станевичс, який раніше керував Ризькою східною клінічною університетською лікарнею.

Кандидатом на посаду глави МЗС став посол Латвії в Узбекистані Гіртс Яунземс, який працює в дипломатичній службі з 1999 року. Міністр оборони Райвіс Мелніс має зберегти посаду, як і міністр внутрішніх справ Яніс Домбрава, міністр культури Науріс Пунтуліс та міністр розумного управління і регіонального розвитку Едгарс Таварс.

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Склад коаліції та пріоритети

Від «Об’єднаного списку» до уряду також запропонували депутата й фермера Едгарса Путру на посаду міністра сільського господарства, юриста Крішса Ліпшанса — міністра транспорту, депутата та підприємця Едгарса Штелмахерса — міністра економіки. Посаду міністра освіти і науки може обійняти Чеславс Батня, а міністра юстиції — Вієстурс Вітовскіс. Міністерство добробуту має очолити лідерка Національного об’єднання Ілзе Індріксоне.

Кулбергс заявив, що на першому етапі роботи уряд розпочне реорганізацію Міністерства клімату та енергетики. До її завершення політичний нагляд за цим сектором здійснюватиме прем’єр-міністр. Серед заявлених пріоритетів нового кабінету — економічне зростання, підвищення ефективності державного управління, посилення безпеки та прискорення ухвалення рішень.

Айнарс Шлесерс пообіцяв підтримати уряд, однак, за даними видання, не всі 17 депутатів партії «Латвія на першому місці» готові проголосувати за уряд.

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