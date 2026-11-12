У Латвії виявили відкриту базу з понад 125 млн SMS — LSM English

У Латвії дослідники Cybernews повідомили про публічно доступну базу даних телекомунікаційного провайдера CSCTelecom, що містила понад 125 мільйонів SMS-повідомлень. У ній були дані банків Swedbank і SEB, екстреної служби 112, медичних закладів, авіакомпанії airBaltic та десятків торговельних і сервісних компаній у країнах Балтії.

Як повідомляє LSM English, база охоплювала період від жовтня 2022 року до вересня 2026 року та оновлювалася в реальному часі. За даними Cybernews, це могло дозволяти стороннім особам бачити коди автентифікації, посилання для скидання паролів і приватні відомості ще до того, як повідомлення прочитав одержувач.

Які дані містила база

У базі були назви клієнтів CSCTelecom, номери телефонів адресатів, повний текст SMS і технічні метадані. Серед повідомлень могли бути одноразові коди, тимчасові паролі, результати медичних аналізів, відомості про бронювання, дані про доставку з іменами та адресами, дати поїздок і банківські сповіщення про операції.

Дослідники Cybernews виявили базу наприкінці вересня на ClickHouse. Лише у вересні сервіс, за їхніми даними, надіслав понад три мільйони SMS. Окрім Латвії, інцидент потенційно стосується компаній і користувачів у Литві та Естонії.

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Реакція банків і Cert.lv

Латвійська команда реагування на кіберінциденти Cert.lv звернулася до CSCTelecom із проханням провести поглиблене розслідування, щоб встановити обставини та оцінити, чи є підтверджені ознаки можливого витоку з інфраструктури компанії. Інформацію також передали правоохоронним органам.

У SEB заявили, що користувалися послугами CSCTelecom обмежено — лише для надсилання маркетингових повідомлень щодо пенсійних фондів. Банк зазначив, що інцидент не вплинув на безпеку його систем, чутливі дані клієнтів і кошти. Swedbank повідомив про власне розслідування, призупинив використання сервісу та закликав клієнтів не передавати паролі, персональні дані й коди автентифікації у відповідь на підозрілі дзвінки, листи або SMS.

airBaltic також перевіряє можливий вплив інциденту на клієнтів і закликала уважно ставитися до повідомлень із вимогами терміново перейти за посиланням, підтвердити бронювання або надати платіжні чи облікові дані.

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