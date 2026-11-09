У Латвії за канікули 15 молодих людей потрапили до лікарні — LSM English

У Латвії під час осінніх шкільних канікул до Дитячої лікарні доправили 15 молодих людей, які перебували під впливом алкоголю або інших психоактивних речовин. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний тиждень торік, хоча загальна кількість таких випадків у лікарні зростає поступово, повідомляє LSM English.

Зростання кількості нових пацієнтів

Керівниця Центру психічного здоров’я дітей і молоді при Дитячій лікарні Каріна Бейнерте зазначила, що приблизно половину госпіталізованих доправили через передозування. Найпоширенішою причиною інтоксикації залишається алкоголь, однак дедалі частіше молоді люди поєднують різні речовини, через що складніше передбачити їхній вплив на організм.

За її словами, більшість дітей, яких доправили до лікарні протягом канікулярного тижня цього року, раніше не були пацієнтами закладу. Торік майже всі госпіталізовані в цей період, крім однієї дитини, вже зверталися до лікарні та регулярно вживали психоактивні речовини.

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Заяви організацій, що працюють із молоддю

Організації, які працюють із дітьми та молоддю, повідомляють, що випадки вживання алкоголю й наркотиків фіксують у дедалі молодшому віці — зокрема серед учнів початкової школи. Керівник об’єднання Laiks jauniešiem Гінтс Янковскіс заявив, що в окремих молодіжних колах уживання наркотиків стало модним, а тим, хто не хоче цього робити, буває важко протистояти тиску оточення.

Засновник OPEN Creative Centre Едійс Клайшіс стверджує, що з проблемою стикаються діти з родин із різним достатком. За його словами, наймолодшим розповсюджувачам електронних сигарет і наркотиків, з якими він зустрічався, було по вісім років. Він також розповів, що бачив закриті групи у Snapchat і Telegram, де підлітки, за його твердженням, змагалися у вживанні амфетаміну.

Фахівці та представники громадських організацій наголошують на нестачі фінансування і нерівній доступності допомоги для молодих людей із залежністю. Бейнерте зазначила, що служби лікування та профілактики залежностей доступні не по всій Латвії, а молоді люди, які потребують допомоги, не можуть чекати на неї місяцями.

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