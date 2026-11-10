У лікарнях Кракова залишаються 14 поранених після стрілянини — RMF24

У польському Кракові після стрілянини на Головному ринку в лікарнях залишаються 14 із 15 поранених. Одна пацієнтка вже залишила медзаклад, повідомляє RMF24 з посиланням на речника Малопольського воєводи Максиміліана Косовського.

За його словами, всі госпіталізовані перебувають у стабільному стані. Жінку, яку виписали, лікували в Міській спеціалізованій лікарні імені Габріеля Нарутовича в Кракові.

Стан поранених поліцейських

Двоє поліцейських — Якуб Кулік та Артур Моранський — зазнали тяжких поранень під час перестрілки з нападником. Обох уже вивели зі стану медикаментозної коми, а лікування, за словами речника воєводи, відбувається у сприятливому напрямку.

Президент Польщі Кароль Навроцький відвідав поранених правоохоронців. Голова Бюро національної безпеки Бартош Гродецький повідомив, що поліцейські отримали з рук президента Офіцерські хрести ордена Відродження Польщі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Серед потерпілих були візники

Четверо поранених — візники, які працюють на Головному ринку Кракова. Виписана з лікарні жінка дістала поранення шиї, перенесла операцію з видалення уламків кулі та повернулася додому.

Ще троє поранених візників — дві жінки та чоловік — залишаються в медзакладах. За даними голови Асоціації краківських візників Дороти Литвицької, чоловік дістав два вогнепальні поранення живота, був прооперований і перебуває у стані коми. Інша тяжко поранена візниця дістала поранення голови та два поранення грудної клітки. Під час атаки також постраждали чотири коні, запряжені у карети.

За інформацією видання, у суботу 24-річний нападник в'їхав автомобілем на площу Головного ринку та відкрив вогонь з автоматичної зброї по випадкових людях. Загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення. Нападник помер у лікарні вранці в понеділок.

Читай нас у