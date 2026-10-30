У Лімпопо визначили п’ять дільниць середнього ризику перед виборами — TimesLIVE

У провінції Лімпопо в ПАР поліція визначила п’ять виборчих дільниць як об’єкти середнього ризику напередодні місцевих виборів, призначених на 4 листопада. Водночас дільниць високого ризику в регіоні не виявили, повідомляє TimesLIVE.

Заходи безпеки на виборах

Комісар поліції провінції генерал-лейтенант Ян Петрус Схіперс заявив, що заходи безпеки мають захистити виборців, працівників виборчих органів і виборчі матеріали до, під час та після голосування. На брифінгу в Полокване він повідомив, що розгортання сил визначатимуть оцінки розвідки та рівень ризику.

Поліція та інші структури безпеки координують роботу через Провінційну спільну оперативно-розвідувальну структуру. План передбачає посилене патрулювання, збір розвідданих, цільові правоохоронні операції та розслідування виборчих правопорушень. У заходах також беруть участь Національні сили оборони ПАР і Агентство державної безпеки.

Правоохоронці охоронятимуть дільниці й виборчі матеріали та протидіятимуть залякуванню, насильству, вандалізму й несанкціонованому володінню небезпечною зброєю в межах виборчих дільниць. Схіперс закликав політичні партії, кандидатів і їхніх прихильників дотримуватися виборчого кодексу поведінки та поважати відмінні політичні погляди. Він також застеріг від поширення в соцмережах фейків, неперевіреної інформації та підбурливих повідомлень, які, за його словами, можуть спричинити паніку, насильство та підірвати довіру до виборчого процесу.

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Підготовка до голосування

Виборча комісія ПАР повідомила, що в Лімпопо зареєстровано 3 037 387 виборців. У провінції є п’ять районів, 22 муніципалітети, 568 муніципальних виборчих округів і 3 315 виборчих районів.

Провінційний виборчий посадовець Ітумеленг Сеанего зазначив, що набрали та навчили понад 99% необхідного виборчого персоналу. Усі партії бюлетенів уже доставили, і вони проходять перевірку якості. Комісія також схвалила 341 809 спеціальних голосів, голосування за якими заплановане на 2 та 3 листопада.

Міністерство внутрішніх справ ПАР продовжить години роботи стаціонарних і мобільних офісів, щоб виборці могли забрати документи, що посвідчують особу, або отримати допомогу в разі їхньої втрати. Працівники провінційної дорожньої служби супроводжуватимуть бюлетені та долучаться до інших виборчих операцій.

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