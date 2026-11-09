У Литві та Польщі судять 10 підозрюваних у диверсіях на користь ГРУ — Politico Europe

У Литві та Польщі тривають судові процеси над десятьма людьми, яких прокурори звинувачують у підготовці та здійсненні підпалів поштових відправлень у кількох європейських країнах на користь російської військової розвідки ГРУ держави-агресора РФ. П’ятеро обвинувачених постали перед судом у Литві, ще п’ятеро — у Варшаві, повідомляє Politico Europe.

Серед обвинувачених — 63-річний громадянин України Василій Ковач, який понад 30 років живе в Латвії. За версією литовського слідства, він був залучений до перевезення з Риги до Вільнюса пакунків із масажними подушками, переробленими для приховування запалювальних пристроїв. Ковач заперечує, що знав про вміст пакунків, їхнє призначення або причетність російських спецслужб.

Пожежі в Лейпцигу, Бірмінгемі та поблизу Варшави

Один із пакунків загорівся 20 липня 2024 року в аеропорту Лейпцига перед завантаженням на вантажний літак DHL, що мав летіти до Лондона. Вогонь охопив контейнер для авіавантажів. За даними видання, пожежа не почалася на борту, ймовірно, через затримку рейсу. Експертний висновок, підготовлений на замовлення Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини, назвав імовірною навмисну причину займання.

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Ще один пакунок через два дні зайнявся на складі в Бірмінгемі. Два інші відправлення, за даними слідства, направили до Польщі через сервіс DPD: одне загорілося у вантажівці поблизу Варшави 21 липня, інше польські слідчі вилучили неушкодженим.

Вербування через посередників

Литовська служба державної безпеки у звіті, з яким ознайомилося видання, вважає цю операцію прикладом тактики ГРУ із залученням посередників і виконавців через Telegram. За даними слідства, учасники мережі отримували окремі доручення та могли не знати повної картини операції.

За матеріалами слідства, одним з імовірних організаторів був колишній російський командир підводного човна Андрій Бабуров — хрещений батько сина Ковача. Його підозрюють у координації перевезення модифікованих масажних подушок із Росії через контакти в країнах Балтії. Бабуров не відповів на запит про коментар, а ГРУ не надало відповіді на запит, переданий через пресслужбу російської влади. Усі десятеро обвинувачених заявляють, що не працювали свідомо на російську розвідку, та заперечують обвинувачення у тероризмі.

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