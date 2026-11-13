У Литві тариф на електроенергію може зрости на 20% — Baltic News Network (BNN)

У Литві з січня очікують підвищення регульованого тарифу на електроенергію приблизно на 20% — до 0,295 євро за кіловат-годину. Водночас домогосподарства, які опалюють житло природним газом, можуть платити до 32 євро більше щомісяця. Про це повідомляє Baltic News Network.

Витрати на газ зростуть

Національна рада з регулювання енергетики Литви прогнозує, що в першій половині наступного року побутові споживачі платитимуть за природний газ приблизно на 40% більше. Для тих, хто використовує газ лише для приготування їжі, рахунки зростуть приблизно на один євро, тоді як для домогосподарств із газовим опаленням подорожчання буде відчутнішим.

Основною причиною названо зростання цін на міжнародному ринку, де вартість газу від початку року потроїлася. Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас заявив, що відкритий енергетичний ринок робить країну залежною від подій за її межами.

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Державна підтримка для вразливих споживачів

Державний постачальник енергії Ignitis закупив половину потрібного країні обсягу природного газу до подорожчання. За словами Савіцкаса, без цього рахунки були б вищими, а для споживачів газу витрати на опалення в середньому є приблизно на 20 євро нижчими.

Споживачі, які відповідатимуть критеріям для отримання допомоги, платитимуть за електроенергію на чотири центи менше за кіловат-годину. Уряд також пообіцяв компенсації домогосподарствам, що мають право на підтримку для оплати опалення. Нові тарифи на електроенергію враховують не лише ціну газу, а й втрати постачальників, пов’язані з використанням сонячної генерації.

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