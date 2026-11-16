У людей з аутизмом виявили більшу варіативність мозкової активності — News-Medical

Дослідники з Університету Айови у США встановили, що мозкова активність у дорослих із розладом аутистичного спектра може більше відрізнятися між окремими людьми, ніж у дорослих без аутизму. Водночас середні показники активності різних мозкових систем у двох групах були подібними.

Про результати дослідження повідомляє News-Medical. Роботу очолили Доріт Кліманн і Джеймс Траєр з Університету Айови. Вони проаналізували дані, раніше зібрані в Університеті Індіани та Каліфорнійському технологічному інституті.

Аналіз реакцій під час перегляду фільмів

Учасникам дослідження — дорослим із розладом аутистичного спектра та без нього — показували фільми різних жанрів: анімацію, бойовики, романтичні комедії та трилери. Під час перегляду науковці реєстрували активність мозку.

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На основі цих даних команда навчила обчислювальну модель шукати зв’язки між мозковою активністю та звуковими, візуальними й абстрактними соціальними рисами сцен. Після навчання модель змогла точно прогнозувати активність у різних мозкових системах.

Відмінності на рівні окремих людей

Порівняння усереднених результатів для груп не показало суттєвих відмінностей у прогнозованій моделлю активності мозкових систем. Однак зіставлення окремих учасників із середніми показниками власної групи засвідчило, що люди з розладом аутистичного спектра сильніше відхилялися від групового середнього.

Вища варіативність спостерігалася майже в усіх оцінених системах мозку, але найвиразнішою була в соціальній мозковій системі. За словами дослідників, результати вказують на потребу детальніше вивчати індивідуальні реакції мозку, а також шукати підгрупи людей із розладом аутистичного спектра. Команда планує з’ясувати, як, де і коли ці відмінності пов’язані з індивідуальними особливостями поведінки.

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