У Лівані 13 людям висунули обвинувачення у справі про вибухівку Хезболли — Asharq Al-Awsat

Військовий суд Лівану висунув обвинувачення 13 людям у справі про вантажівку з вибухівкою, яку зупинили на трасі між Бейрутом і східною долиною Бекаа. Двох обвинувачених затримали під час вилучення вантажу, ще 11 залишаються на свободі та були обвинувачені заочно, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на державне Національне інформаційне агентство Лівану.

Обвинувачення і вилучений вантаж

Справи передали слідчому судді військового суду Клоду Ганему. За даними державного агентства, обвинувачення стосуються злочинів проти внутрішньої безпеки держави, зберігання зброї та вибухівки, а також створення незаконних об’єднань із метою підірвати державну владу.

П’ятьох фігурантів ідентифікували лише за прізвиськами, оскільки їхні справжні імена ще не встановили. Двоє затриманих залишаються під вартою.

За даними судових посадовців, у вантажівці було 780 кілограмів вибухових речовин. Зокрема, вантаж містив по 250 кілограмів тротилу та пластичної вибухівки C-4.

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Позиція Хезболли

Після вилучення вантажу «Хезболла» визнала, що вибухівка належала угрупованню. Там заявили, що її планували використати проти ізраїльських сил на півдні Лівану. Угруповання також повідомило, що зверталося до ліванської влади з вимогою повернути вантаж і звільнити двох затриманих.

Вилучення вибухівки спричинило гостру публічну дискусію в Лівані. Як зазначає джерело, частина учасників дискусії звинуватила «Хезболлу» в підготовці вбивств внутрішніх опонентів на тлі посилення тиску на угруповання щодо роззброєння.

У березні уряд Лівану оголосив військову діяльність «Хезболли» незаконною після початку останньої війни. Угруповання відмовилося визнавати це рішення.

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