У Лівані 14 грудня відкриють другий комерційний аеропорт — The National

У Лівані 14 грудня розпочне регулярні комерційні рейси аеропорт Рене Муаввада в Клеяаті на півночі країни. Про це після наради щодо підготовки до запуску заявив прем’єр-міністр Наваф Салам, повідомляє The National.

Бронювання та тестові рейси

Пасажири зможуть бронювати квитки на рейси з аеропорту вже з неділі. Того самого дня влада має оприлюднити початковий розклад польотів і перелік маршрутів, які обслуговуватиме летовище.

Тестові польоти заплановані на 22 листопада — у День незалежності Лівану та річницю вбивства Рене Муаввада. Колишнього президента Лівану Рене Муаввада було вбито невдовзі після його обрання у 1989 році. У межах перезапуску аеропорт назвали на його честь.

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Розвантаження аеропорту Бейрута

Аеропорт у Клеяаті, розташований поблизу кордону із Сирією, десятиліттями переважно використовували як військовий об’єкт, хоча його неодноразово пропонували відкрити для цивільної авіації. Ліванська армія долучилася до робіт із реконструкції за генеральним планом, підготовленим торік.

Наваф Салам заявив, що запуск летовища відкриє нові можливості для економічного й туристичного розвитку країни. Очікується, що в перший рік роботи аеропорт зможе обслужити близько 114 тисяч пасажирів і частково зменшить навантаження на міжнародний аеропорт імені Рафіка Харірі в Бейруті, який нині є єдиним комерційним пасажирським аеропортом Лівану.

Також наступного літа в Лівані планує почати польоти бюджетний перевізник Fly Beirut із флотом із п’яти Airbus A320. Голова компанії-власниці Middle East Airlines у червні повідомляв, що авіакомпанія має літати, зокрема, до Дубая, Стамбула, Парижа, Копенгагена, Берліна, Амстердама та Дюссельдорфа.

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