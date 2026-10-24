У Лівані не очікують зміни політики Ізраїлю після виборів — Al Jazeera

У Лівані жителі та аналітики скептично оцінюють перспективу зміни політики Ізраїлю щодо їхньої країни після ізраїльських виборів, запланованих на 27 жовтня. Як повідомляє Al Jazeera, співрозмовники видання не вірять, що зміна ізраїльського керівництва приведе до припинення окупації частин півдня Лівану або до суттєвого перегляду курсу.

Житель Бейрута, юрист Фуад Дебс заявив, що не очікує значних змін для Лівану навіть у разі зміни влади в Ізраїлі. На його думку, внутрішньополітичні зміни можуть спричинити лише незначні кроки, спрямовані на покращення зовнішнього сприйняття ізраїльського суспільства та політики.

Недовіра до обіцянок кандидатів

Карім Сафієддін із Tahrir Institute for Middle East Policy звернув увагу, що напередодні виборів ніхто з учасників кампанії не обіцяє виведення військ і не називає ситуацію на півдні Лівану кризою чи помилкою. Він вважає, що загальний підхід ізраїльського політичного істеблішменту до Лівану не залежить від конкретного уряду.

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Ізраїль та ліванське угруповання «Хезболла» ведуть бойові дії різної інтенсивності з жовтня 2023 року. У червні Ізраїль і уряд Лівану підписали за посередництва США рамкову угоду, яка передбачала поетапне виведення ізраїльських сил із Лівану. «Хезболла» відкинула прямі переговори. Попри домовленість, за даними Al Jazeera, Ізраїль продовжує окуповувати значні частини півдня Лівану та систематично зносити будинки й інфраструктуру в десятках сіл.

Суперники Нетаньягу

Основним опонентом прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу на виборах, за даними матеріалу, є лідер партії «Яшар» Гаді Айзенкот — колишній генерал і начальник Генерального штабу ізраїльської армії. Айзенкот командував північним фронтом під час війни Ізраїлю проти Лівану 2006 року. Його також називають автором доктрини «Дахія», що передбачає завдання непропорційної шкоди та руйнувань.

Ліванський дослідник і подкастер Елія Аюб зазначив, що критика Нетаньягу з боку його опонентів переважно стосується внутрішньої політики та питань безпеки, а не гуманітарних чи правозахисних аспектів війни. Сафієддін описав нинішню ситуацію як затяжний стан «ні війни, ні миру» та припустив, що він може тривати довго.

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