У Лівані оголосили розшук двох людей у справі про вибухівку — Asharq Al-Awsat

У Лівані судові органи видали розшукові повідомлення щодо дружини затриманого Хайтама Амхаза та власника вантажівки, якою перевозили вибухівку у справі, пов’язаній із Хезболлою. Обох викликали на допит до Управління розвідки ліванської армії, однак вони не з’явилися та, за даними судового джерела, переховуються, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Нові розшукові повідомлення

За словами джерела, повідомлення видав урядовий комісар при Військовому суді суддя Клод Ганем. Слідчі також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до перевезення вантажу з вибухівкою.

Розшукові повідомлення доповнили перелік осіб, яких розшукують у цій справі. Водночас розпорядження доправити на допит двох посадовців Хезболли, відомих як Саджед і Зульфікар, досі не виконано.

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Хід розслідування

За даними видання, Хезболла відмовляється передавати розшукуваних членів організації ліванській владі та вимагає повернути вантажівку і вантаж вибухівки. Угруповання також заявило, що розцінюватиме будь-яку спробу затримати його посадовця чи учасника як «ізраїльську агресію».

Попереднє розслідування паралельно ведуть розвідка ліванської армії та Інформаційний відділ Сил внутрішньої безпеки. Вони перевіряють дані з телефонів затриманих Алі аль-Курді та Хайтама Амхаза, а також із телефона дружини Амхаза.

Отриману інформацію зіставляють з іншими матеріалами справи, приділяючи увагу змісту комунікацій і контактам, виявленим під час аналізу. Судове джерело зазначило, що остаточних висновків або рішень щодо подальших дій наразі немає.

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