У Лівані після вбивства священника закликали депортувати сирійців — Jerusalem Post

У ліванському місті Айн-Джрейн у районі Джбейль після вбивства католицького священника Саміра Дауа у християнській громаді пролунали заклики до дій влади щодо сирійців, які живуть у країні. Священника вбили у власному будинку після того, як раніше повідомляли про його зникнення, повідомляє Jerusalem Post.

Обставини вбивства

За даними видання, Дауа завдали понад 20 ножових поранень. У нього також викрали особисті речі, зокрема гаманець, автомобіль та одяг. У причетності до злочину підозрюють сирійського мусульманина, якого священник найняв для допомоги зі збиранням оливок. Остаточних висновків щодо мотиву вбивства у повідомленні не наведено.

Родина Дауа в заяві, яку цитує L’Orient Today, назвала вбивство «жахливим злочином». Близькі священника заявили, що він присвятив життя служінню іншим, жив скромно та з любов’ю до людей.

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Заклики до дій влади

Після загибелі священника в ліванських медіа та соцмережах звучали вимоги активніше контролювати перебування сирійських біженців і мешканців у Лівані. Автор колонки в арабомовній газеті An-Nahar заявив, що злочини, скоєні сирійцями, не слід розглядати як поодинокі випадки. Водночас він наголосив на неприпустимості покладати відповідальність за дії окремих людей на всю громаду.

Журналістка Elsharq News Ненсі Лаккіс закликала до всеохопної депортації та суворого виконання закону. Ліванська співачка Елісса також заявила, що прискорення повернення переміщених сирійців до їхньої країни стало необхідністю. Деякі користувачі соцмереж висували припущення про можливий зв’язок злочину з угрупованням «Ісламська держава», однак підтверджень цьому в матеріалі немає.

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