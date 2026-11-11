У Лівані понад мільйон людей зазнають гострої нестачі їжі — Asharq Al-Awsat

У Лівані понад мільйон людей живуть в умовах гострої продовольчої незабезпеченості, попередили ООН і Міністерство сільського господарства країни. Майже чверть населення перебуває на кризовому рівні продовольчої незабезпеченості або в ще гіршій ситуації, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Кількість людей у кризі може зрости

У спільній заяві Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Всесвітньої продовольчої програми та ліванського міністерства зазначено, що до середини наступного року кількість людей із гострою нестачею продовольства може зрости до 1,15 мільйона. Організації закликали до термінових дій для полегшення ситуації.

За визначенням ООН, такий рівень продовольчої незабезпеченості означає, що домогосподарства стикаються з недоїданням або можуть задовольнити лише мінімальні потреби завдяки екстреним заходам, зокрема продажу майна.

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Найскладніша ситуація на півдні та в бідних регіонах

Найбільше занепокоєння викликає становище в районах південного Лівану, що постраждали від конфлікту, а також у бідних регіонах на півночі та сході країни. В ООН вказали на обмежені можливості для працевлаштування, вичерпані заощадження населення, високий рівень боргів і витрати на продукти, паливо та інші товари першої потреби, які тиснуть на сімейні бюджети.

Ліван пережив дві війни із сусіднім Ізраїлем з 2023 року та водночас намагається подолати економічну кризу, що почалася у 2019 році. Влада країни оцінює вартість двох воєн між Ізраїлем і «Хезболлою» приблизно у 27 мільярдів доларів. Бейрут також веде переговори про фінансову допомогу від Міжнародного валютного фонду, однак ще не впровадив реформи, яких вимагає інституція для виділення коштів.

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