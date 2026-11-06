У Лівані військова слідча суддя Гада Абу Альван постановила взяти під варту Алі аль-Курді та Хайтама Амхаза у справі про вантажівку з вибухівкою, яку приблизно місяць тому зупинили на контрольно-пропускному пункті Дахр-ель-Байдар на сході країни. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, рішення ухвалили після допиту обох чоловіків за участі їхнього адвоката Маана аль-Асаада.

Обвинувачення проти 13 фігурантів

Провадження ґрунтується на обвинуваченнях, які урядовий уповноважений при військовому суді Клод Ганем висунув двом затриманим та ще 11 членам Хезболли, які залишаються на волі. Серед інкримінованих діянь — посягання на внутрішню безпеку держави, порушення урядових рішень, володіння зброєю та вибухівкою, а також створення незаконних об’єднань, спрямованих на підрив авторитету держави.

За даними судового джерела видання, Курді та Амхаз під час допиту повторили попередні свідчення, надані військовій розвідці. Вони заявили, що не знали ані пункту призначення вибухівки, ані мети її використання. Затримані стверджують, що забрали вибухівку в Ібрагіма Хусейна, відомого як Саджед, у Баальбеку в долині Бекаа та мали доправити її Білалу ас-Саббурі, відомому як Зуль Фікар, у район Мушаррафіє в південних передмістях Бейрута.

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Слідство чекає на дані з телефонів

Суддя Абу Альван очікує на матеріали попереднього розслідування, проведеного інформаційним відділом Сил внутрішньої безпеки. Зокрема, йдеться про аналіз мобільних телефонів Курді, Амхаза та його дружини Періни Крішони. Джерела, які стежать за справою, вважають, що ці дані можуть містити важливу інформацію та стати підставою для додаткових допитів.

Адвокат Маан аль-Асаад, який також представляє фігурантів, що залишаються на волі, подав попередні процесуальні заперечення. Через це їхній допит відклали до 17 листопада. Суддя передала заперечення Клоду Ганему для висновку перед ухваленням рішення.

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