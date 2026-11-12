У Лівані заявили про втрату 16 тисяч гектарів лісів від війни — The National

Міністерка довкілля Лівану Тамара Ель-Зейн заявила, що від жовтня 2023 року до вересня 2026-го внаслідок воєнних дій країна втратила 16 тисяч гектарів лісів. За її словами, цей показник більш ніж удесятеро перевищує типовий щорічний обсяг втрати деревного покриву, який становить близько 1,5 тисячі гектарів.

Як повідомляє The National, Ель-Зейн пов'язала екологічні втрати з ізраїльськими операціями в Лівані. Вона стверджує, що ліси були випалені фосфорними боєприпасами або звичайними боєприпасами, а додаткової шкоди завдали викорчовування дерев і обробка окремих районів півдня країни гліфосатом.

Загроза кліматичним цілям

Міністерка наголосила, що знищення лісів ускладнює виконання кліматичних зобов'язань Лівану, оскільки лісовий покрив поглинає вуглець. Вона також заявила, що присутність ізраїльської армії на частині півдня Лівану перешкоджає моніторингу та відновленню пошкоджених територій.

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Ліван є учасником Паризької кліматичної угоди та планує досягти чистого нуля викидів до 2050 року. У межах національно визначеного внеску країна має намір до 2035 року скоротити викиди щонайменше на 22% і забезпечити чверть виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

Брак коштів на відновлення

За оцінкою Ель-Зейн, національний план адаптації до зміни клімату до 2035 року потребує 11 млрд доларів. Водночас збитки та втрати від конфлікту з 2023 року вона оцінила більш ніж у 20 млрд доларів. Міністерка вважає, що відбудову можна поєднати з кліматично стійкими рішеннями, однак для цього необхідні додаткові інвестиції.

За даними ООН, наприкінці жовтня понад 300 тисяч людей у Лівані залишалися переміщеними. Конфлікт також спричинив утворення приблизно 26 млн тонн уламків. Ліванська делегація на кліматичній конференції COP31 у турецькій Анталії планує порушити питання прискореного доступу до кліматичного фінансування для країн, що постраждали від війни.

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