У східному портовому місті Бенгазі в Лівії вранці 22 листопада на території військово-морської бази вибухнув склад боєприпасів. Після вибуху на військовому об’єкті виникла пожежа.

На місце прибули екстрені служби

Як повідомляє Anadolu Agency, про інцидент заявила служба цивільної оборони Бенгазі. Її заяву транслював місцевий телеканал Al-Masar TV. У службі повідомили, що після вибуху до військового об’єкта направили групи екстреного реагування для локалізації пожежі.

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Цивільна оборона Бенгазі заявила, що працює над ліквідацією наслідків вибуху на складі боєприпасів, розташованому на базі ВМС. Інших обставин інциденту служба не навела.

Жителів закликали не збиратися поблизу

Цивільна оборона закликала мешканців не збиратися біля бази, доки пожежу повністю не візьмуть під контроль. У службі також запевнили, що підстав для занепокоєння немає. Влада наразі не повідомила, що спричинило вибух, чи були внаслідок нього постраждалі та яких пошкоджень зазнала військово-морська база.

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