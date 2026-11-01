У Лодварі відновили подачу води після аварій на трубах — Nation Kenya

У місті Лодвар у Кенії комунальна компанія Turkana Urban Water and Sewerage Company заявила про відновлення водопостачання після аварійних ремонтів. Повна стабілізація подачі води може тривати до 48 годин, поки в мережі відновиться тиск, повідомляє Nation Kenya.

Тривалі перебої з водою

Жителі Лодвара, зокрема району Канамкемер, повідомляли про тривалі перебої. Домогосподарства, орендоване житло, готелі, заклади розміщення та державні установи по кілька днів залишалися без проточної води. Частина мешканців і підприємств була змушена користуватися водовозами.

Представник Канамкемера Джеймс Ікені заявив, що деякі жителі не мали надійного водопостачання протягом кількох тижнів. У зверненні до керівництва TUWASCO та окружного міністерства водних послуг він попросив публічно пояснити причини перебоїв, зокрема чи могли вони бути пов’язані з рахунками Kenya Power, відключенням електроенергії для насосів або несплаченими рахунками споживачів за воду.

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Аварії та вандалізм

Керівник TUWASCO Келлі Лемуя відкинув твердження, що перебої спричинило відключення електроенергії компанією Kenya Power через заборгованість. За його словами, причинами стали великі прориви на старому трубопроводі, часті несправності неякісних труб, зокрема на ділянці між водоносним горизонтом Напуу та селом Навойторонг, а також вандалізм розподільчих мереж.

Мешканець Канамкемера Марк Мекеде заявив, що невідомі проникали на житлові подвір’я та викрадали водопровідні крани й засувки. За його словами, це погіршувало ситуацію з водопостачанням. TUWASCO пропонує встановити сонячні системи на всіх свердловинах, замінити проблемні труби в районах Навойторонг і Каваласе, а також пробурити додаткові свердловини в Напуу.

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