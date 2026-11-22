У Лондоні, Велика Британія, «Бристоль» переміг «Гарлекінз» з рахунком 48:21 у стартовому матчі сезону Premiership Women’s Rugby. Фулбек Еллі Кілданн у дебютній грі за нову команду оформила два занесення проти свого колишнього клубу. Як повідомляє The Guardian, регбістка повернулася на стадіон «Стоуп» через п’ять місяців після відходу з «Гарлекінз».

Два занесення у дебюті

«Гарлекінз» відкрив рахунок завдяки занесенню Маї Мюллер, однак «Бристоль» швидко відповів спробою Реніїки Боннер. Згодом відзначилася Кілданн, яка не святкувала занесення на полі своєї колишньої команди. До перерви Боннер і Кілданн додали ще по одному занесенню, а «Бристоль» вів 22:14.

Три нереалізовані реалізації флай-хафа Меріл Сміт залишали господаркам шанс на камбек. На початку другого тайму «Бристоль» збільшив перевагу: Міллі Гаєтт скористалася ударом низом і занесла м’яч у залікову зону. Після цього відзначилася Міллі Девід, а «Гарлекінз» відповів занесенням Елли Кромак, яка реалізувала власну спробу. Наприкінці матчу гості відірвалися в рахунку та здобули виїзну перемогу з бонусним очком.

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Виступ Кілданн

Головний тренер «Бристоля» Скотт Лоусон перед грою заявляв, що перехід до клубу із заходу Англії допоможе 27-річній Кілданн показати найкращу гру. У матчі вона була однією з ключових гравчинь атаки: суперниці приділяли їй підвищену увагу, що створювало більше простору для вінгерок Боннер і Девід. Обидві також оформили по два занесення.

У жовтні Кілданн залишалася на лаві запасних у двох останніх матчах збірної Англії на турнірі WXV. Головний тренер команди Джон Мітчелл хотів побачити від неї більшої стабільності. У другому турі «Бристоль» прийматиме «Ексетер», а «Гарлекінз» зіграє лондонське дербі з «Трейлфайндерс».

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