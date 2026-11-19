У Лондоні, Велика Британія, «Челсі» переміг французький «Парі Сен-Жермен» з рахунком 1:0 у матчі жіночої Ліги чемпіонів. Вирішальний м’яч наприкінці зустрічі забила Веерле Бюрман, яка після подачі з кутового проштовхнула м’яч у ворота біля ближньої стійки.

Як повідомляє The Guardian, ця перемога тимчасово вивела лондонський клуб на перше місце в таблиці лігового етапу. У попередньому турі команда Соні Бомпастор зіграла внічию 0:0 зі шведським «Геккеном» і вибула з четвірки команд, що напряму проходять далі.

Перевага без голів

«Челсі» володів м’ячем 64% часу в першому таймі, але не зміг одразу подолати оборону парижанок. До перерви господарки здійснили сім спроб проти шести у суперниць, хоча створювали небагато небезпечних моментів. ПСЖ зумів обмежити активність Еллі Карпентер, яка стала одним із головних варіантів «Челсі» в атаці після травми нападниці Мелвін Маляр.

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У другому таймі першу спробу гостей у площину воріт завдала Мервей Канджінга, але воротарка «Челсі» Ганна Гемптон упоралася з ударом біля ближньої стійки. На 60-й хвилині Бомпастор випустила на поле Ерін Катберт, Майку Хамано та Люсі Бронз.

Гол після кутового

Наприкінці матчу Сьоке Нюскен замінила Аггі Бівер-Джонс і невдовзі змусила воротарку ПСЖ Катажину Кєджинек виконати складний сейв. Після призначеного кутового парижанки не змогли вибити м’яч після подачі Катберт, чим скористалася Бюрман.

ПСЖ прибув до Лондона без травмованих капітанки Сакіни Каршауї та нападниці Роме Леухтер. Після поразки французький клуб залишився десятим у таблиці лігового етапу та наблизився до межі зони плейоф.

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