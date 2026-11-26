Турецький «Фенербахче» здобув перемогу над донецьким «Шахтарем» з рахунком 1:0 у матчі п’ятого туру лігового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувся у Лондоні, Велика Британія, на стадіоні «Стемфорд Брідж», а єдиний м’яч у другому таймі забив Ведат Мурікі, повідомляє Anadolu Agency.

Скасований гол і вирішальний момент

На 18-й хвилині Мурікі відправив м’яч у ворота після удару, що влучив у стійку. Однак після перегляду VAR взяття воріт скасували через фол косовського нападника на капітані «Шахтаря» Миколі Матвієнку.

Наприкінці першого тайму воротар «Шахтаря» Дмитро Різник урятував команду після удару Огуза Айдина в нижній кут. На 56-й хвилині Різник відбив удар Мейсона Грінвуда, але Мурікі зіграв на добиванні та відкрив рахунок.

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Турнірне становище

У компенсований час «Фенербахче» міг подвоїти перевагу, однак Ромелу Лукаку не реалізував вихід сам на сам: Різник відбив його удар із близької відстані на 92-й хвилині.

Ця перемога стала для «Фенербахче» першою виїзною в основному турнірі Ліги чемпіонів за 22 роки — від перемоги над празькою «Спартою» у листопаді 2004 року. Турецький клуб піднявся на 16-те місце, маючи вісім очок після п’яти матчів. «Шахтар» із чотирма балами опустився на 26-ту позицію.

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