У Лондоні грек заперечив вину у стеженні за журналістом — Cyprus Mail

Громадянин Греції Іоанніс Аїдінідіс постав перед судом у Лондоні, Велика Британія, та не визнав вини у стеженні за журналістом лондонського телеканалу Iran International. Його обвинувачують у здійсненні спостереження від імені іноземної розвідувальної служби.

Обвинувачення за законом про національну безпеку

Як повідомляє Cyprus Mail, 46-річному Аїдінідісу висунули обвинувачення у травні за британським Законом про національну безпеку. На час арешту він проживав у Мюнхені, Німеччина, та народився в Грузії.

Раніше поліція заявляла, що дії Аїдінідіса, ймовірно, здійснювалися в інтересах Ірану. Тегеран неодноразово заперечував причетність до нападів або змов у Великій Британії.

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Дві поїздки до Великої Британії

Під час першого судового засідання прокурори заявили, що чоловік двічі приїздив до Великої Британії — у квітні та травні — для стеження за журналістом Iran International. Телеканал критично висвітлює діяльність уряду Ірану.

Аїдінідіса залишили під вартою до початку судового розгляду, який запланований на травень наступного року.

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