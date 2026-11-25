У Лондоні, Великій Британії, 23 листопада розпочалися технічні переговори щодо запропонованої Міжнародною морською організацією (IMO) рамкової програми Net-Zero для судноплавства. Робоча група з викидів парникових газів працюватиме до 27 листопада, а її висновки розглянуть на 85-й сесії Комітету із захисту морського середовища IMO, запланованій на 30 листопада — 3 грудня, повідомляє Cyprus Mail.

Проєкт рамкової програми поєднує глобальний стандарт морського палива з механізмом стягнення платежів із суден залежно від їхніх викидів парникових газів. Його схвалили у вигляді проєкту в квітні 2025 року, однак формальне ухвалення відклали в жовтні того ж року через відсутність згоди між урядами.

Паливо та інвестиції

Судновласники очікують чітких правил, адже під час замовлення нових суден мають обирати паливо й технології для суден, які можуть працювати від 20 до 25 років. Президент Кіпрської судноплавної палати Андреас Неофіту заявив, що погоджений у квітні 2025 року проєкт більше не є життєздатним глобальним рішенням. Він закликав створити єдину, глобальну та прагматичну систему регулювання під егідою IMO.

За даними дослідження Lloyd’s Register, у січні 2026 року в портфелі замовлень було 1942 судна, здатні використовувати альтернативне паливо. Вони становили 47% світового портфеля замовлень за тоннажем. Водночас інфраструктура залишається нерівномірною: бункерування скрапленим природним газом було доступне у 222 портах світу, метанолом — у 25, а комерційне бункерування аміаком відбулося лише в одному порту Південної Кореї.

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Різниться й вартість палива. У жовтні в Сінгапурі низькосірчисте морське паливо в середньому коштувало 22,78 долара за гігаджоуль, суміш біопалива B24 — 27 доларів, скраплений природний газ — 28,48 долара, а екологічно сталий метанол — 48,47 долара.

Ризик дублювання платежів

Європейські судноплавні компанії вже підпадають під дію Системи торгівлі викидами ЄС та правил FuelEU Maritime. Дев’ять міжнародних судноплавних організацій, зокрема BIMCO, Міжнародна палата судноплавства, INTERTANKO та World Shipping Council, 18 листопада закликали узгодити міжнародні правила. Вони попередили, що накладання національних і регіональних заходів може призвести до неодноразової оплати за ті самі викиди.

Екологічна коаліція Clean Shipping Coalition, навпаки, закликала уряди не відкладати ухвалення рамкової програми. Окрім викидів, комітет IMO розгляне поправки до Конвенції про управління баластними водами, зміни до Конвенції MARPOL, дані про споживання палива та вуглецеву інтенсивність суден, а також заходи зі скорочення пластикового сміття й підводного шуму від судноплавства.

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