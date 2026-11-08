У Лондоні ветерани Другої світової переважили колишніх прем’єрів — The Guardian

На національній церемонії пам’яті біля Кенотафа в центрі Лондона у Великій Британії ветеранів Другої світової війни було більше, ніж колишніх прем’єр-міністрів країни. У заході взяли участь близько дюжини ветеранів і дев’ять колишніх глав уряду. Це, ймовірно, могло бути останнім таким випадком, повідомляє The Guardian.

Найстаршим серед ветеранів був Джеффрі Бреретон, який служив у Королівських військово-повітряних силах. У 1940 році він добровольцем вступив до RAF у 19-річному віці та під час Битви за Британію працював механіком літаків Hurricane.

Колишні прем’єри та королівська родина

Енді Бернем уперше взяв участь у церемонії разом із вісьмома іншими колишніми прем’єр-міністрами. Серед присутніх були Джон Мейджор, якому 83 роки, Кір Стармер і Ліз Трасс. На балконі над Вайтголлом також перебували дружина Бернема Марі-Франс ван Гіл, Вікторія Стармер, чоловік Трасс Г’ю О’Лірі, чоловік Терези Мей Філіп, Сара — дружина Гордона Брауна — та Акшата Мерті, дружина Ріші Сунака.

Перший вінок поклав король Чарльз, одягнений у форму фельдмаршала. Разом із ним був його син Вільям у чорній військовій формі. Лідер Reform UK Найджел Фараж також уперше поклав вінок. Партія отримала право брати участь у церемонії після того, як її представництво в парламенті зросло до восьми депутатів.

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Марш ветеранів

За кілька хвилин до початку церемонії одного із солдатів, який брав участь у параді на Вайтголлі, винесли на ношах після непритомності. Король Чарльз очолив двохвилинну мовчанку. Після її завершення пролунав гарматний постріл, а горністи Королівської морської піхоти виконали сигнал Last Post.

Після служби близько 10 тисяч ветеранів узяли участь у марші Вайтголлом, де були представлені понад 300 військових і цивільних організацій. Деякі учасники вітали натовп і віддавали честь, частина старших ветеранів пересувалася в інвалідних візках або на електроскутерах. Наймолодшим учасником був восьмирічний Ронан Донкастер, який ішов на честь свого батька — гвардійця 1-го батальйону Колдстрімської гвардії, що помер у квітні 2024 року.

Пам’ятні служби також відбулися в Енніскіллені у Північній Ірландії та в Единбурзі й Глазго у Шотландії. В Енніскіллені були присутні ірландський таоїшех Міхол Мартін і міністр у справах Північної Ірландії Кріс Браянт.

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