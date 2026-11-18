У лондонській Національній галереї у Великій Британії експонують усі десять збережених портретів фламандського художника Яна ван Ейка. Про це повідомляє Der Spiegel.

Виставка в Лондоні

Видання описує цю експозицію як рідкісну можливість побачити разом усі десять збережених портретів майстра. Der Spiegel називає ван Ейка фламандським генієм. У заголовку публікації його охарактеризовано як винахідника «я».

Der Spiegel також зазначає, що виставка викликала напруження в експертних колах. Авторка назвала лондонський показ сенсацією та запропонувала уважно придивитися до очей персонажів на полотнах.

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Портрет 1433 року

Однією з робіт на виставці є «Портрет чоловіка (автопортрет?)», датований 1433 роком. Знак питання в назві, наведеній виданням, означає, що ототожнення зображеного із самим художником подається як припущення.

Цей портрет у підписі до опублікованої Der Spiegel фотографії названо першим обличчям лондонської виставки.

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