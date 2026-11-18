У Лондоні зібрали всі десять збережених портретів Яна ван Ейка — Der Spiegel
У лондонській Національній галереї у Великій Британії експонують усі десять збережених портретів фламандського художника Яна ван Ейка. Про це повідомляє Der Spiegel.
Виставка в Лондоні
Видання описує цю експозицію як рідкісну можливість побачити разом усі десять збережених портретів майстра. Der Spiegel називає ван Ейка фламандським генієм. У заголовку публікації його охарактеризовано як винахідника «я».
Der Spiegel також зазначає, що виставка викликала напруження в експертних колах. Авторка назвала лондонський показ сенсацією та запропонувала уважно придивитися до очей персонажів на полотнах.
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Портрет 1433 року
Однією з робіт на виставці є «Портрет чоловіка (автопортрет?)», датований 1433 роком. Знак питання в назві, наведеній виданням, означає, що ототожнення зображеного із самим художником подається як припущення.
Цей портрет у підписі до опублікованої Der Spiegel фотографії названо першим обличчям лондонської виставки.