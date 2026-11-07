У Лубумбаші напад на адміністрацію забрав два життя — Anadolu Agency

У Лубумбаші на півдні Демократичної Республіки Конго внаслідок нападу на будівлю провінційної адміністрації загинули поліцейський і нападник. Про це Anadolu Agency повідомили поліція та представники провінційної влади.

Напад стався вранці

За даними поліції, невстановлена особа, озброєна двома мачете, близько 10:00 за місцевим часом прорвалася через вхід до будівлі. Нападник намагався роззброїти одного з охоронців, які чергували на об'єкті.

Інший охоронець, який перебував неподалік, відкрив вогонь і застрелив нападника. Поліцейський, на якого напали першим, також загинув.

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Триває розслідування

Міністр внутрішніх справ і безпеки провінції Верхня Катанга Жан-Жак Кашіба заявив, що для обговорення інциденту планують провести позачергове засідання провінційної ради безпеки. Правоохоронці встановлюють особу нападника та точні обставини події.

Місцеві медіа повідомили, що ще четверо працівників служби безпеки зазнали тяжких поранень і були доправлені до найближчого медичного закладу.

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