У Мадагаскарі викрили шахрайські центри, пов’язані з Камбоджею — The Japan Times

У Мадагаскарі правоохоронці ліквідували 13 центрів онлайн-шахрайства, якими переважно керували громадяни Китаю. За даними влади країни, рейди в серпні та вересні провели за участі Міністерства юстиції США. Мін'юст США вважає, що частину операцій могли перенести до Мадагаскару з Камбоджі після посилення правоохоронних дій там, повідомляє The Japan Times.

Криптоактиви та тисячі пристроїв

Міністерство юстиції Мадагаскару заявило, що 148 громадян Китаю екстрадували до КНР. Американська сторона повідомила про вилучення криптовалюти приблизно на 52 млн доларів за один день, а також про опрацювання понад 3200 електронних пристроїв.

У центрах, за даними слідства, займалися романтичним шахрайством, махінаціями з криптовалютами та інвестиціями. Координатор підрозділу з кіберзлочинності міністерства комунікацій Мадагаскару Цітохаїна Раліхівао пов’язав появу таких об’єктів на острові з ліквідацією шахрайських комплексів поблизу кордону Камбоджі та Таїланду у 2025 році.

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Імовірні жертви торгівлі людьми

Влада Мадагаскару також утримувала близько 20 громадян Кенії, Руанди, Уганди та Зімбабве. За попередніми висновками посадовців, частина з них могла бути жертвами торгівлі людьми. Начальник кримінального підрозділу поліції Хассан Муїньї повідомив, що людей вербували через Facebook на роботу в комерційній сфері, а після прибуття до Мадагаскару в багатьох забирали паспорти та примушували до шахрайства.

ФБР у судовому документі, оприлюдненому Міністерством юстиції США, зазначило, що троє громадян Бразилії спочатку відгукнулися на вакансії в інтернеті та опинилися в шахрайському комплексі в Камбоджі. Згодом їх перевезли до столиці Мадагаскару Антананаріву на початку травня 2026 року — частково через збройний конфлікт між Камбоджею і Таїландом та поліцейську активність проти таких центрів у Камбоджі.

За словами Муїньї, ці центри переважно націлювалися на англомовні країни, зокрема США, Канаду та Пакистан. Підозрюваним керівником однієї зі схем романтичного шахрайства американська влада назвала громадянина Малайзії Чуі Кок Ва.

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