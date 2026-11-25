Іспансько-турецька торгово-промислова палата нагородила в Мадриді програму реактивних навчальних літаків Hürjet, що реалізується за участі Airbus Spain і Turkish Aerospace Industries для Повітряно-космічних сил Іспанії. Як повідомляє Anadolu Agency, відзнаку вручили під час 10-ї щорічної церемонії палати.

Нагороду отримали керівник програми Hürjet в Airbus Spain Рауль Росіно Льямас, директор із корпоративного маркетингу та комунікацій Turkish Aerospace Бертан Курт і керівник авіаційного підрозділу компанії Мустафа Гюрсой. Відзнаку вручив генерал-лейтенант Мігель Іворра Руїс.

Контракт на 30 літаків

У межах програми Turkish Aerospace відповідає за проєктування та початкове виробництво літаків, а Airbus Spain координує роботи в Іспанії та адаптує машини до оперативних потреб іспанських Повітряно-космічних сил.

У грудні 2025 року Іспанія уклала контракт на 2,6 млрд євро, або 2,85 млрд доларів, на навчальну програму, розраховану на 30 літаків Hürjet. Вони мають замінити застарілі навчальні літаки F-5. Це перший експортний контракт на реактивний навчальний літак турецької розробки та виробництва.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Airbus планує розпочати постачання першої партії з 21 літака у 2028 році. Усі 30 машин адаптують до вимог Іспанії. Постачання адаптованих літаків, відомих як SAETA II, а також наземної навчальної системи заплановане на 2031–2035 роки. Генеральний директор Turkish Aerospace Мехмет Деміроглу в жовтні заявив, що Іспанія також планує придбати ще 15 літаків.

Інші відзнаки церемонії

Палата також відзначила іспанську технологічну компанію Indra за тривалу співпрацю з Туреччиною, присутність у країні та внесок у стратегічні сектори, зокрема оборону й енергетику. Нагороди отримали й почесні консули Туреччини в Іспанії за роботу зі зміцнення двосторонніх зв’язків.

Голова палати Ясемен Корукчу заявила, що оборонна сфера відіграє дедалі більшу роль у відносинах між країнами. Посол Туреччини в Іспанії Нюкет Кючюкель Езберчі назвала Іспанію особливим партнером Туреччини та вручила відзнаки почесним консулам.

Читай нас у