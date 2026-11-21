У США, в Маямі, нічні замовлення через Uber Eats у перші години після запуску Grand Theft Auto VI зросли більш ніж на 30% порівняно з двома попередніми четвергами. Йдеться про проміжок від опівночі до 5:00 у ніч релізу, повідомляє Fortune.

Rockstar Games, що входить до Take-Two Interactive, заявила, що світові роздрібні продажі GTA VI у перший день становили приблизно 3,79 млрд доларів. Компанія назвала це найбільшим запуском в історії індустрії розваг. Гра вийшла 19 листопада на PlayStation 5 та Xbox Series X|S — більш ніж через 13 років після релізу попередньої частини серії.

Їжа та енергетики для гравців

Uber Eats запропонував акції на продукти, які зручно їсти однією рукою під час гри: нагетси McDonald’s, безкісткові крильця Wingstop, піцу Papa John’s і бургери Whopper Jr. від Burger King. За даними Uber Eats, у масштабах США замовлення Red Bull Watermelon зросли на 95%, Totino’s Pizza Rolls — на 54%, а Ghost Sour Strips — на 46%.

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DoorDash також повідомив про збільшення замовлень чипсів, бургерів, картоплі фрі та піци більш ніж на 10% у проміжку між 21:00 і 2:00 за східним часом США, порівняно із середнім показником шести попередніх серед. Попит на енергетичні напої підвищився більш ніж на 20%. У Маямі пізні замовлення зросли майже на чверть, а у Філадельфії, Детройті й Атланті зафіксували двозначне зростання.

Попит на аксесуари та трансляції

За даними DoorDash, найбільше зросли замовлення контролерів та інших ігрових аксесуарів — на 450%. Попит на HDMI-кабелі підвищився на 440%, на гарнітури — на 70%. Кількість пошукових запитів GTA VI у застосунку за тиждень до запуску зросла більш ніж на 940%.

За даними Streams Charts, за перші два дні GTA VI зібрала більше часу перегляду прямих трансляцій, ніж будь-яка інша гра за повний тиждень після запуску. Загальний час перегляду Twitch зріс на 61% порівняно з двома днями перед релізом. Аналітична компанія Sensor Tower очікує, що за перші 30 днів гра забезпечить понад 50 млн додаткових відвідувань американських застосунків ресторанів і доставки їжі.

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