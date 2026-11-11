У Маямі з’ясували, що різні види комарів обирають різних людей — ScienceDaily

Дослідники Флоридського міжнародного університету в Маямі з’ясували, що схильність людини приваблювати комарів залежить від виду комахи. У дослідженні, опублікованому в журналі iScience, науковці перевірили реакцію трьох видів комарів на 119 добровольців. Як повідомляє ScienceDaily, жоден учасник не привабив усі три види комарів.

Різні сигнали для різних видів

Команда досліджувала Aedes aegypti, Aedes albopictus, відомого як азійський тигровий комар, та Culex quinquefasciatus, або південного хатнього комара. Ці види можуть поширювати, зокрема, жовту гарячку, денге, Зіку та гарячку Західного Нілу.

Aedes aegypti, який переважно кусає вдень, частіше обирав людей без додаткових ароматів і з нижчим рівнем певних летких хімічних сполук на шкірі. Також цей вид виявив незначну перевагу до чоловіків. Азійського тигрового комара більше приваблювали люди, чия шкіра виділяла вищі рівні кетонів та природних летких сполук рослинного походження.

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Роль мікробіому шкіри

Південний хатній комар, який живиться після настання темряви, виявився особливо чутливим до мікробіому шкіри — сукупності бактерій, грибів та інших мікроорганізмів, що мешкають на ній. Деякі бактеріальні родини робили людину привабливішою для цих комарів, тоді як інші, за спостереженнями дослідників, могли їх відлякувати.

Науковці одночасно збирали зразки запаху тіла й мікробіому учасників та порівнювали їх зі спостереженнями за вибором комарів. Шкіра людини виділяє суміш із понад тисячі летких органічних сполук, значну частину яких ще не повністю вивчено. Результати вказують на зв’язок між уподобаннями комах і хімічним та мікробним складом шкіри.

Перспектива цільових репелентів

Дослідники вважають, що виокремлення компонентів людського запаху, які приваблюють або відлякують конкретні види комарів, може стати основою для видоспецифічних репелентів. Такий підхід також може допомогти зосереджувати профілактичні заходи на тих видах комарів, які поширюють хвороби в конкретному регіоні.

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