У Маямі зіткнулися літаки Copa та UPS, двоє травмованих — The Hindu

У міжнародному аеропорту Маямі у США під час руління зіткнулися пасажирський літак Copa Airlines та вантажний літак UPS. Щонайменше двоє людей постраждали, повідомляє The Hindu.

Зіткнення під час руління

Інцидент стався приблизно о 21:15 у суботу, 14 листопада. За даними Федерального управління цивільної авіації США, кінчик крила Boeing 737 авіакомпанії Copa Airlines вдарився в ніс вантажного Boeing 767 компанії UPS.

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Авіадиспетчери дали екіпажу UPS вказівку поступитися дорогою літаку Copa Airlines. Федеральне управління цивільної авіації розслідує обставини зіткнення.

Пасажирів висадили

Літак Copa Airlines прибув до Маямі з Панама-Сіті, тоді як борт UPS готувався до вильоту в Боготу, Колумбія. За повідомленням видання, з пасажирського літака вийшли всі 166 пасажирів і шестеро членів екіпажу. Після цього літак Copa Airlines повернули до термінала.

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