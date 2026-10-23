У Малайзії дослідили втечу змій перекочуванням зі швидкістю до 3,69 м/с — Live Science

У Малайзії дослідницька команда вивчила незвичний спосіб втечі карликових очеретяних змій роду Pseudorabdion: замість звичайного повзання вони вигинають тіло та перекочуються вперед. Під час такого руху змії можуть розвивати швидкість до 3,69 метра за секунду, що значно перевищує швидкість їхнього звичайного хвилеподібного пересування.

Про результати дослідження, опублікованого в журналі Current Biology, повідомляє Live Science. За даними авторів, середня пікова поступальна швидкість змій під час перекочування була вчетверо вищою, ніж за нормального хвилеподібного руху.

Три види змій

Науковці багаторазово знімали перекочування трьох видів: Pseudorabdion saravacense, Pseudorabdion collaris і Pseudorabdion longiceps. Спостереження проводили у 2019–2022 роках. Також команда дослідила трьох змій іншого роду, Calamaria, однак вони не демонстрували такого способу пересування.

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У дослідженні 2023 року таку поведінку вперше формально задокументували у Pseudorabdion longiceps, яких спостерігали в північно-західній Малайзії 2019 року. Команда Йосуке Кодзіми приблизно тоді ж почала незалежно спостерігати це явище у штаті Саравак на острові Борнео.

Стабільне положення голови

Відеозйомка з різних ракурсів показала, що під час обертання змії утримують голову у відносно стабільному положенні, часто піднявши її над землею, тоді як решта тіла обертається. На думку авторів роботи, це може зменшувати дестабілізуючий ефект перекочування та допомагати тваринам контролювати рух.

Змії могли рухатися майже прямою лінією вузькою доріжкою завширшки 20 сантиметрів. Вони часто завершували перекочування, пірнаючи під найближчі предмети. Карликові очеретяні змії ведуть потайний, часто нічний спосіб життя в Південно-Східній Азії та можуть ставати здобиччю птахів і інших змій. Дослідники припускають, що перекочування не лише прискорює втечу, а й може дивувати або дезорієнтувати хижаків.

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