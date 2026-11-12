У Малайзії друкують до 3 млн примірників Корану щороку — Taipei Times

У малайзійському Путраджаї комплекс Nasyrul Quran, який влада країни називає найбільшим центром виробництва Корану в Малайзії, може друкувати до 3 мільйонів примірників священної книги мусульман щороку 30 мовами. Перед початком роботи в друкарні працівники мають перебувати у стані вуду — ритуального очищення, яке мусульмани здійснюють перед молитвою та для роботи з Кораном, повідомляє Taipei Times.

Контроль на кожному етапі

Щодня Nasyrul Quran друкує приблизно 15 тисяч примірників, а за виробництвом стежать від 50 до 80 працівників. Спочатку сторінки друкують на великих аркушах і перевіряють, чи відповідають кольори встановленим стандартам. Далі фахівці шукають помилки в тексті, після чого схвалені аркуші передають на наступний етап.

Перевірку здійснюють експерти, відомі як Ладжна Ташех: вони мають вільно володіти арабською мовою або знати весь Коран напам’ять. Машини складають близько 8 тисяч аркушів за годину, потім сторінки повторно перевіряють, збирають у блоки, зшивають і оправляють у тверді обкладинки. Після завершення кожен примірник ще раз перевіряють і зважують: його вага має становити приблизно один кілограм, а відхилення може свідчити про зайві або відсутні сторінки.

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Каліграфія та місцеві мотиви

Проєкт започаткували 1987 року двоє людей, а створення першого рукопису тривало десять років. Голова некомерційної організації Yayasan Restu Абдул Латіфф зазначив, що переписування Корану є мистецтвом завдяки каліграфії. Оскільки Малайзія не є арабомовною країною, команді довелося опановувати арабську мову та мистецтво оформлення рукописів.

У комплексі створюють видання з орнаментами, натхненими культурами країн, мовами яких виходять переклади. Зокрема, робота над китайським виданням Корану тривала сім років; за нею наглядали викладачі, які володіли китайською та арабською мовами. Його декор і кольорова гама натхнені китайською культурою.

Nasyrul Quran демонструє рідкісні рукописи, зокрема написане від руки видання Mushaf Malaysia. На переписування однієї сторінки може йти від шести до десяти годин, а створення повного Корану приблизно на 600 сторінок займає від двох до семи років. Примірники комплексу продають, а неурядовим організаціям для благодійного поширення надають їх безкоштовно за умови, що їх не перепродаватимуть.

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