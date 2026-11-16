У Малайзії виявили денну активність плоскоголового кота — Mongabay

У запропонованому мангровому заповідному лісі Лунду на південному заході Сараваку в Малайзії фотопастки за майже три роки 59 разів зафіксували рідкісного плоскоголового кота Prionailurus planiceps. Спостереження також показали, що вид, який традиційно вважали суто нічним, активний не лише вночі, а й удень, повідомляє Mongabay.

Перевага підвищених ділянок

Дослідники встановлювали камери на території площею 3582 гектари від серпня 2021 року до травня 2024 року. Найбільше фото й відео — 49 — отримали у водно-болотних угіддях, де переважає пальма нібонг Oncosperma tigillarium.

Ці ділянки, які не затоплюються припливами, розташовані на висоті 10–20 метрів над рівнем моря. Там є прісноводні калюжі, які можуть бути сприятливими місцями для полювання на рибу й земноводних. У болотах, що затоплюються припливами та лежать на рівні моря або поблизу нього, вид зафіксували лише один раз.

Водночас провідний автор дослідження, науковий співробітник Лісового департаменту Сараваку Ахмад Ампенг, у коментарі Mongabay навів розподіл 58 виявлень: 48 — у середовищі нібонгу, дев’ять — у середовищі buta-buta та одне — у заростях ніпахової пальми.

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Активність удень і кошеня

У середовищі нібонгу активність плоскоголових котів досягала піку приблизно опівночі, однак фіксації тривали до пізнього ранку та в другій половині дня. За оцінкою Ампенга, це свідчить, що режим активності виду може бути гнучкішим, ніж вважали раніше.

Камери також зафіксували дорослу самицю з кошеням. За словами дослідника, це є свідченням присутності виду та можливої репродуктивної активності в досліджуваній місцевості.

Плоскоголовий кіт занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як вид під загрозою зникнення. Він становив лише 0,8% із 7426 реєстрацій диких тварин, зроблених камерами, тому цих даних недостатньо для широкої оцінки чисельності популяції на Борнео.

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