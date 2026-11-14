У Малацці майже 700 тисяч виборців обирають 28 депутатів — Channel NewsAsia

У малайзійському штаті Малацця 14 листопада відбуваються вибори до законодавчих зборів штату: майже 700 тисяч виборців мають обрати представників у 28 округах. За мандати змагаються 79 кандидатів. Як повідомляє Channel NewsAsia, для формування уряду штату політичній силі або коаліції необхідно здобути щонайменше 15 місць.

У 11 округах кандидати змагаються у двосторонньому форматі, ще в 11 — у тристоронньому, а у шести — у чотиристоронньому. На попередніх виборах у Малацці 2021 року коаліція Barisan Nasional здобула 21 мандат, Pakatan Harapan — п'ять, а Perikatan Nasional — два.

Союзи на виборах

Barisan Nasional та Perikatan Nasional виступають на виборах у формальному союзі, розподіливши між собою округи: Barisan Nasional висунула кандидатів у 23 округах, Perikatan Nasional — у п'яти. Обидві коаліції прагнуть уникнути розпорошення голосів малайсько-мусульманського електорату.

Коаліція прем'єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма Pakatan Harapan бере участь у виборах у 24 округах. Водночас вона вперше після виходу Parti Pribumi Bersatu Malaysia зі складу Pakatan Harapan у 2020 році випробовує неформальну взаємодію з цією партією. Bersatu висунула кандидатів у семи округах, а в чотирьох із них уникла прямого протистояння з Pakatan Harapan.

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За даними соціологічного центру ILHAM Centre, союз Barisan Nasional і Perikatan Nasional має перевагу у 24 округах, тоді як Pakatan Harapan центр вважає захищеною у двох. Ще два округи ILHAM Centre назвав конкурентними. Аналітик Джеймс Чін також припустив, що альянс може здобути щонайменше 24 із 28 мандатів.

Ключові округи та молоді виборці

Серед округів, за якими стежать найуважніше, — Букіт-Катіл, де колишній головний міністр штату Адлі Захарі з Pakatan Harapan балотується на третій термін. В окрузі Аєр-Керох частка виборців китайського походження становить 46%, а малайців — 44%; місце з 2008 року належить Democratic Action Party.

Виборці віком від 18 до 39 років становлять 325 047 осіб, або 47,34% від 687 697 зареєстрованих виборців штату. У кампанії для цієї групи порушували теми зайнятості, доходів, житла, освіти та вартості життя. Політолог Сівамуруген Пандіан прогнозує явку на рівні 60–65% і вважає, що вирішальними можуть стати голоси молоді та виборців, які проживають за межами штату.

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