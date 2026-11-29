В Іспанії Ла Ліга, «Атлетік» із Більбао та «Малага» засудили ймовірні расистські образи братів Інякі та Ніко Вільямс під час матчу в Малазі. Гра на стадіоні «Ла-Росаледа» 28 листопада завершилася перемогою «Атлетіка» з рахунком 4:3, повідомляє Channel NewsAsia.

Вболівальника вивели зі стадіону

У Ла Лізі заявили, що одну людину вивели зі стадіону після повідомлень про інциденти. Щодо цієї особи мають вжити дисциплінарних заходів. Ліга також повідомила, що вживе відповідних юридичних заходів.

Ла Ліга наголосила, що расизму та проявам ненависті не місце у спорті, й засудила образи, які, за її даними, пролунали на адресу братів Вільямс під час матчу «Малага» — «Атлетік».

Баскський суспільний мовник EITB повідомив, що його камера біля поля зафіксувала вигуки «мавпа» на адресу капітана «Атлетіка» Інякі Вільямса в компенсований час. Це сталося після його зіткнення із суперником у штрафному майданчику «Малаги», коли футболіст залишався на газоні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви клубів і перевірка

Журналіст EITB також заявив, що Ніко Вільямса нібито образили на расовому ґрунті раніше в матчі — після того, як він забив третій гол «Атлетіка» з передачі брата. Водночас у записі цей вислів не чути через шум після взяття воріт.

«Атлетік» засудив расистські образи своїх гравців із трибун. «Малага» заявила, що встановила особу вболівальника та призупинить дію його сезонного абонемента як запобіжний захід до розгляду скарги.

Клуб повідомив, що контактує з поліцією, аби з’ясувати, чи могли до інциденту бути причетні інші глядачі, і готовий допомагати розслідуванню. Інякі Вільямс також зазнавав расистських образ під час виїзного матчу проти «Еспаньйола» в Барселоні 25 січня 2020 року.

Читай нас у