У Малі після нападів виявили 54 тіла — The Hindu

Збройні сили Малі повідомили, що після нападів на табори на північному сході країни виявили 54 тіла. Атаки сталися минулими вихідними в регіоні Менака. Про це повідомляє The Hindu.

Кількість жертв зросла

У заяві військових від 24 жовтня йдеться, що оновлена кількість загиблих зросла на шість осіб. Військові також повідомили, що поховали жертв на місці.

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За даними збройних сил, дев’ятьох уцілілих евакуювали до міста Менака. Інших деталей про їхній стан у повідомленні не наведено.

Атаки на табори

Напади сталися в неспокійному регіоні Менака на північному сході Малі. За повідомленням видання, озброєні люди, ймовірно, прибули до таборів на мотоциклах і відкрили вогонь. У цих таборах переважно проживали представники громади дауссахак.

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