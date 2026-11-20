У Малі дослідники виявили проблему з поєднанням моноклонального антитіла L9LS і нової вакцини проти малярії для немовлят. За їхніми даними, антитіло перешкоджало дії вакцини, тому науковці призупинили плани застосовувати цю комбінацію для захисту дітей раннього віку.

Результати випробування

Як повідомляє STAT News, у випробуванні за участю немовлят у Малі L9LS продемонструвало 78% ефективності порівняно з плацебо в захисті від малярійного паразита протягом шестимісячного сезону передачі малярії.

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Цей результат подібний до даних попередніх досліджень L9LS серед старших дітей і дорослих. Дослідники та фахівці з громадського здоров’я розглядали антитіло як засіб, одна ін’єкція якого могла б забезпечити захист на кілька місяців.

Перегляд підходу для немовлят

Моноклональне антитіло планували використовувати як додатковий захист для немовлят до початку введення їм вакцин проти малярії. Нові результати поставили під сумнів саме такий комбінований підхід, хоча дослідники вважають, що L9LS може залишатися корисним інструментом профілактики малярії.

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