У Манчестері, Велика Британія, концерт репера Дон Толівера на арені Co-op Live перервали та евакуювали після того, як у натовпі розпилили невідому речовину. Як повідомляє Rolling Stone, у неділю ввечері з майданчика безпечно вивели понад 12 тисяч відвідувачів.

Людей оглянули медики

Поліція Великого Манчестера оголосила про масштабний інцидент. Приблизно 50 людей оглянули через симптоми, пов’язані з очима та диханням. Кільком відвідувачам надали допомогу на місці, а одну людину доправили до лікарні.

Помічниця головного констебля поліції Великого Манчестера Стеф Паркер заявила, що пріоритетом правоохоронців була безпека всіх присутніх на концерті. Вона також закликала людей, яким стало зле після того, як вони залишили арену, звернутися до місцевої лікарні.

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Походження речовини встановлюють

Правоохоронці мають з’ясувати, якою була ця речовина та за яких обставин стався інцидент. Спочатку поліція припускала, що це міг бути сльозогінний газ. Адміністрація Co-op Live повідомила, що співпрацює з поліцією для встановлення причин події.

Дон Толівер перебуває у турі Octane World Tour. На час публікації матеріалу його виступи в лондонських O2 Arena та OVO Arena Wembley залишалися запланованими, а Co-op Live не повідомляла про зміни у власному розкладі заходів.

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