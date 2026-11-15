У Манілі відкрився саміт АСЕАН за участю світових лідерів — The Japan Times

У Манілі, столиці Філіппін, у неділю, 15 листопада, відкрився регіональний саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії. Лідери країн регіону мають розглянути питання торгівлі, безпеки та тривалої енергетичної кризи, а також прийматимуть світових лідерів.

Візит Трампа наприкінці саміту

Президент США Дональд Трамп, як очікується, прибуде до Маніли у вівторок — наприкінці саміту. Його візит може включати зустріч на полях заходу з представниками інших країн «Квад» — Індії, Японії та Австралії.

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Це може стати першою зустріччю «Квад» за другого президентського терміну Трампа. Об’єднання загалом спрямоване на противагу регіональному впливу Китаю.

Подальші міжнародні зустрічі

Зустріч «Квад» може відбутися за кілька днів до запланованої зустрічі Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним, очільником держави-агресора Росії, у Шеньчжені. Про програму саміту та запланований приїзд президента США повідомляє The Japan Times.

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