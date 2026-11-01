У Маніпурі загинули п’ятеро людей під час етнічного насильства — The Express Tribune

У штаті Маніпур на північному сході Індії внаслідок двох окремих інцидентів загинули п’ятеро представників громади кукі. Про це з посиланням на дані поліції повідомляє The Express Tribune.

Два інциденти в різних округах

У суботу в окрузі Ноуні троє чоловіків із громади кукі загинули під час перестрілки за участю «невстановлених озброєних осіб», ідеться в заяві поліції.

У неділю вранці в окрузі Кангпокпі силовики виявили тіла ще двох чоловіків із цієї ж громади. Вони зникли раніше цього тижня, після чого силовики розпочали пошукову операцію.

Одна з провідних організацій кукі поклала відповідальність за вбивства на сепаратистські угруповання нага, назвавши це неспровокованим нападом на їхній території. Водночас у заяві поліції щодо загибелі трьох чоловіків ішлося про перестрілку за участю невстановлених озброєних осіб.

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Протести через припинення вогню

Загибель людей сталася на тлі масових протестів в Імпхалі, столиці штату, та інших районах Маніпуру. Учасники акцій вимагають скасувати домовленість про припинення вогню між збройними групами кукі та владою Індії.

Кукі та нага, які переважно сповідують християнство, мають тривалу історію суперечок через претензії на етнічні території в Маніпурі. Нинішнє протистояння загострилося після ймовірного нападу представників кукі на чоловіка з громади нага в лютому.

У травні вбивство трьох пасторів кукі, яке, за повідомленнями, могло бути скоєне збройними групами нага, спричинило взаємні викрадення та вбивства. Сутички між кукі та нага посилили напруження в Маніпурі, де громада кукі також перебуває в конфлікті з переважно індуїстською громадою мейтей. Цей конфлікт триває з травня 2023 року, забрав понад 300 життів і змусив більш як 60 тисяч людей жити в тимчасових притулках.

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