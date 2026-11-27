Міжнародна команда морських геологів виявила в Маріанській западині у західній частині Тихого океану докази найглибших із відомих вибухових вулканічних вивержень. Як повідомляє Channel NewsAsia, пірокластичні породи знайшли на глибинах до 6,5 км під поверхнею океану поблизу Безодні Челленджера — найглибшої відомої точки морського дна.

Зразки з океанського дна

Для дослідження стін Маріанської западини науковці застосували дистанційно керований підводний апарат Jason/Medea. Він здійснив десять занурень: сім — у районі форарку поблизу Безодні Челленджера, ще три — на менших глибинах біля Гуаму через погодні умови.

Апарат зафіксував і зібрав пірокластичні породи, що складаються з уламків гірських порід, вулканічного скла та дрібнозернистої зцементованої маси. Такі породи є характерною ознакою вибухового вулканічного виверження. За словами дослідників, раніше їх не виявляли на настільки великій глибині.

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Вік порід ще не встановили

Керівник дослідження, геолог Роберт Стерн, назвав зібрані зразки безпомилковим продуктом вулканічного виверження. Водночас науковці не спостерігали самого виверження і ще не знайшли жерл, з яких вивергався пірокластичний матеріал.

Точний вік порід наразі невідомий, хоча вони видаються відносно молодими за геологічними мірками. Дослідники також намагаються з'ясувати, як вибухові виверження могли відбуватися за надзвичайно високого тиску води на такій глибині. Результати роботи описані в журналі Frontiers in Earth Science.

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