У районі Безодні Челленджера в Маріанській западині дослідники виявили сліди вибухового вулканічного виверження на глибині близько 6 тисяч метрів. Йдеться про найглибший відомий пірокластичний вулканічний потік. Про знахідку повідомляє Live Science.

Знахідка у вулканічно спокійній зоні

Пірокластичні відкладення зафіксували на схилах Безодні Челленджера — найглибшої частини Маріанської западини та Світового океану. Камери дистанційно керованого апарата Jason/Medea під час занурення 2014 року зафіксували пласкі скельні утворення у трьох місцях на ділянці завдовжки приблизно 100 кілометрів.

Зразки порід, підняті на борт судна, містили вулканічне скло й мали структуру пірокластичного потоку. Дослідники зазначають, що вулканічне скло швидко руйнується в океанській воді, тому його наявність свідчить про відносно недавній вік вивержень. Наразі породи датують точніше.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тиск мав би стримувати вибухове виверження

Безодня Челленджера розташована в західній частині Тихого океану, де Тихоокеанська плита занурюється під Маріанську плиту. Досліджена зона лежить між жолобом і океанічним хребтом. Науковці очікували, що вона буде вулканічно спокійною, оскільки в цій частині зони субдукції, за звичайними уявленнями, недостатньо тепла для утворення магми.

На глибині виявлених потоків тиск води еквівалентний приблизно 592 земним атмосферам. За таких умов розчинені в магмі вода й вуглекислий газ зазвичай не можуть швидко розширюватися та спричиняти вибухове виверження. Автори дослідження припускають, що процес міг бути пов’язаний із надкритичним флюїдом — станом речовини з властивостями газу й рідини.

Спостереження також вказують, що земна кора в цьому районі розтягується по-різному зі східного та західного боків. Подальші геохімічні дослідження зібраних порід можуть допомогти встановити походження магми та пояснити вулканізм у цій незвичній ділянці Маріанської системи.

Читай нас у