У Марокко карикатуриста засудили до чотирьох років ув’язнення — Der Spiegel

Суд у Касабланці, Марокко, засудив 22-річного карикатуриста Яссера Мунбіра до чотирьох років ув’язнення за образу короля Мухаммеда VI. Як повідомляє Der Spiegel, суд також призначив художнику штраф, еквівалентний 3600 євро.

Адвокат готує апеляцію

За словами адвоката Мунбіра, його підзахисного визнали винним в образі монарха. Захисник заявив, що оскаржить вирок. Карикатуриста затримали в червні після публікації на його сторінці в Instagram карикатур на короля Мухаммеда VI.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критика правозахисників

Марокканська правозахисна асоціація закликала звільнити Мунбіра. У Марокко наклеп, образа або порушення приватного життя короля можуть каратися позбавленням волі на строк до двох років. Якщо висловлювання чи зображення поширили в інтернеті, покарання може бути подвоєне.

Правозахисні групи критикують ці норми як обмеження свободи слова та вимагають скасувати відповідний параграф кримінального законодавства.

Читай нас у